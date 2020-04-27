Одобрен первый проект федеральной схемы по обращению с отходами

Власти одобрили первый проект федеральной схемы обращения с бытовыми отходами и подходы к ее развитию. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

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Отмечается, что окончательный вариант схемы будет утвержден осенью 2020 года после того, как ее согласуют с регионами страны. Абрамченко подчеркнула, что этот проект — «инструмент стратегического планирования и управления системой обращения с отходами в России». С его помощью власти смогут увидеть реальную картину в отрасли и системно подойти к распределению инвестиций на строительство необходимых объектов инфраструктуры, оптимизировать логистику, контролировать региональных операторов по обращению с отходами.

Схема представляет собой интерактивную карту, в которой указаны источники образования отходов, маршруты их перемещения, объекты инфраструктуры. При ее помощи эксперты определят места для размещения зданий сортировки мусора и полигонов.

О том, что в России появится федеральная схема обращения отходов, сообщалось в начале марта. Созданием схемы занялся «Российский экологический оператор».

Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» входит в национальный проект «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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