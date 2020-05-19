Семь регионов России запустят проект по переработке старой мебели

Деревообрабатывающие предприятия в семи регионах России запускают проект по переработке старой мебели из древесных плит. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли страны, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Костромской и Новгородской областях, а также о Краснодарском крае — в этих регионах находятся предприятия, заинтересованные в переработке вторичной древесины.

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«Проект не потребует значительных инвестиций, но серьезно повлияет на экологию, так как снизится нагрузка на лесной фонд», — отметил глава ассоциации Александр Шестаков. Он подчеркнул, что во всех регионах к работе приступили мусорные операторы, которые способны организовать систему сбора мебели.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

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