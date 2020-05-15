Неплатежи за вывоз отходов выросли до 25 процентов

В апреле неплатежи за вывоз бытовых отходов в России выросли до 25 процентов. Об этом сообщили представители компании «Российский экологический оператор» (РЭО), передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что по итогам апреля уровень собираемости платежей составляет в среднем 75,3 процента от объема счетов, выставленных потребителям. По сравнению с мартом собираемость за вывоз ТКО снизилась на 16,7 процента.

Глава РЭО Илья Гудков ранее заявил, что из-за эпидемиологических ограничений в мае собираемость может упасть до 40 процентов.

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27 апреля сообщалось, что власти одобрили первый проект федеральной схемы обращения с бытовыми отходами и подходы к ее развитию. Окончательный вариант схемы будет утвержден осенью 2020 года.

Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» входит в национальный проект «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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