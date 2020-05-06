В России популяризируют раздельный сбор мусора

Минприроды России разработало план по внедрению раздельного сбора отходов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что в национальный проект «Экология» введут показатель по «созданию условий для раздельного накопления отходов». В документы, в которых учитываются все операции с мусором в регионах России, будут включены «перспективные объекты по утилизации вторичных ресурсов».

Ведомство также собирается популяризировать раздельный сбор мусора в рамках «экологического воспитания и формирования экологической культуры». Вместе с министерством просвещения России планируется разработка для дошкольных учреждений, школ и вузов стандартов программ, «определяющих основы знаний по обращению с отходами, в том числе раздельному накоплению».

Раздельный сбор в дорожной карте предлагают вводить в рамках эксперимента в нескольких регионах, проведя оценку расходов. Отмечается также, что ведомство предложило освободить операции по реализации вторичных ресурсов от уплаты НДС, а физических лиц, получивших доходы от продажи вторичного сырья — от уплаты НДФЛ.

Подготовить дорожную карту ведомству поручил президент России Владимир Путин в январе.

Нацпроект «Экология» будет реализован в стране до 2024 года. Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие направления, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!