Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Последние новости
Раскрыто происхождение пистолета покончившего с собой российского миллиардера
Число погибших от коронавируса в Великобритании превысило 30 тысяч
На Украине спрогнозировали возобновление международного авиасообщения
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
В России назвали препятствие для сделки ОПЕК+
Обладатель Пулитцера за статьи о Путине ответил на обвинения в плагиате
В Конгрессе США «закрыли вопрос» обвинений Байдена в домогательстве
Раскрыт объект гнева москвичей 
США обрадовались обмену послами с Белоруссией после 12-летнего перерыва
Россия по-новому «защитит» свои подлодки
Новости партнеров

В России популяризируют раздельный сбор мусора

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Минприроды России разработало план по внедрению раздельного сбора отходов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что в национальный проект «Экология» введут показатель по «созданию условий для раздельного накопления отходов». В документы, в которых учитываются все операции с мусором в регионах России, будут включены «перспективные объекты по утилизации вторичных ресурсов».

Ведомство также собирается популяризировать раздельный сбор мусора в рамках «экологического воспитания и формирования экологической культуры». Вместе с министерством просвещения России планируется разработка для дошкольных учреждений, школ и вузов стандартов программ, «определяющих основы знаний по обращению с отходами, в том числе раздельному накоплению».

Раздельный сбор в дорожной карте предлагают вводить в рамках эксперимента в нескольких регионах, проведя оценку расходов. Отмечается также, что ведомство предложило освободить операции по реализации вторичных ресурсов от уплаты НДС, а физических лиц, получивших доходы от продажи вторичного сырья — от уплаты НДФЛ.

Подготовить дорожную карту ведомству поручил президент России Владимир Путин в январе.

Нацпроект «Экология» будет реализован в стране до 2024 года. Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие направления, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минприроды вкладывает в мусор экономический стимул
На расчистку двух российских водохранилищ потратят более 33 миллионов рублей
Российский регион перенес очистку берегов из-за коронавируса
Технологию сохранения Байкала выберут к середине лета
Нацпроекты
Нацпроекты00:0629 марта

«Там окна выходят на морг»

Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
18:58Сегодня

Школа искусств в Татарстане получила рекордную поддержку от властей

18:44Сегодня

В России допустили перенос модернизации первичного звена здравоохранения

16:00Сегодня

Глава Адыгеи потребовал отремонтировать дороги

Нацпроекты00:0030 ноября 2019

«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»

В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
18:44Сегодня

Российским офисам предрекли замену гибкими пространствами

16:00Сегодня

На Тамбовщине создали систему контроля работ по благоустройству

14:47Сегодня

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Нацпроекты14:2924 марта

«Это время, когда нужно подготовиться к жизни после кризиса»

Как перестать паниковать из-за коронавируса и защитить людей вокруг: объясняет Андрей Курпатов
14:47Сегодня

Раскрыты параметры третьего пакета поддержки российской экономики

13:23Сегодня

Мордовские села подключат к интернету

20:5130 апреля

В российском регионе собрались построить 14 детсадов за два года

Россия
Путин обратится к россиянам перед совещанием по коронавирусу
«Пугают, чтобы потом вакцинировать всех и установить чипы!»
Российские знаменитости отрицают коронавирус. Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
Стало известно о возможном вводе в Москве «масочного режима»
Место происшествия«Каждый день думаю о погибших»
Год назад в Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Россияне захотели обратно в офисы
Михаил МишустинПремьер Мишустин заразился коронавирусом
Исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Белоусов
Все материалы
Мир
Во Франции решили вылить десять миллионов литров пива
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
В Германии назвали 8 мая «днем абсолютного поражения» страны
Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
Предсказана массовая гибель от туберкулеза из-за карантина
«Они пытаются поставить женщину на место»
Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
Китай опроверг обвинения в сговоре с ВОЗ
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко поможет российским депутатам попасть на парад Победы в Минске
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
«Это популярный у молодежи продукт»
Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
Крупный латвийский беспилотник вышел из-под контроля и отправился в полет
«Они приехали убивать, жечь, калечить»
Коктейли Молотова и град камней — очевидцы воспоминают трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
На Украине возмутились российским луком в киевском супермаркете
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Все материалы
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
Европа объединится против США и введет налог
На месторождении «Газпрома» взбунтовались рабочие
На базе для «Силы Сибири» много больных коронавирусом, но руководство не приняло никаких мер
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках
Ставки снижены
Как бизнесу получить банковскую поддержку
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный за убийство и разбой совершил побег из российской больницы
Теплоход «Армения»«Все смешалось в неописуемом кошмаре»
В Черном море нашли потопленный фашистами теплоход «Армения». Тайна его гибели открылась через 80 лет
Осужденного по делу Шакро Молодого полковника СК досрочно освободили
Напавшего на полицейского и отпущенного судом россиянина обвинили в поножовщине
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Лановой призвал российских следователей участвовать в «Бессмертном полку» онлайн
Фрэнсис Пауэрс«Я почувствовал глухой взрыв сзади»
Шестьдесят лет назад над СССР сбили американский самолет-разведчик. Это изменило ход холодной войны
Все материалы
Наука и техника
Предсказано наступление климатической катастрофы в США
Фрагмент картины Фра Анджелико «Страшный суд» Разрушитель городов
Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Раскрыто место существования внеземных форм жизни
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
Российские ученые разработали сдерживающие коронавирус нанонити для масок
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Предсказано наступление катастрофической жары
Все материалы
Спорт
Кокляев заговорил о попытках России пародировать США
Марина Голядкина, Полина Комар и Алла Шишкина«Покажите, на что вы способны»
Игры с туалетной бумагой и обнаженные фото с подушкой: как развлекаются спортсмены на карантине
Чемпион Англии рассказал о жизни с 24 братьями и сестрами
С дивана лучше видно
Из-за коронавируса по всему миру отменяют футбол и бои UFC. Почему фанаты от этого лишь выиграют
Украинского олимпийского чемпиона затравили за отказ считать Россию агрессором
Пять лучших стратегий для ставок на спорт
Стратегии ставок на спорт в лайве и прематче: на футбол, теннис и хоккей с минимальным риском
Бывший игрок сборной России раскритиковал систему цифровых пропусков
Все материалы
Культура
Россиянам напомнят о преемнике Путина и фильме «Борат»
Опиум для народа
Социальное неравенство, российские тираны и наркотические острова в главных сериалах мая
Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
Япона мать
Что японцы сотворили с Чебурашкой и почему «Союзмультфильм» захотел вернуть права на героя
Россиян развлекут фильмами для любителей попкорна и «пьяным» Харрисоном Фордом
Очень страшные тела
Бутыль с ведьмой, намордник для женщин и другие жуткие артефакты закрытых на карантин музеев
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Данные миллионов любителей порно утекли в сеть
Пиратские хроники
 
Странное имя новорожденного сына Илона Маска стало поводом для насмешек
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Врач рассказал о работе офисов после карантина
«Когда пандемия закончится, мы будем в два раза сильнее»
Коронавирус навсегда изменил привычки россиян. Как от этого выигрывают интернет-компании?
Все материалы
Ценности
Самоизоляцию назвали причиной снижения сексуальной активности
Русская золушка
Как советская модель покорила весь мир и вышла замуж за миллионера
Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда
«За один вечер он мог объехать сразу трех женщин»
Как французский президент жил на две семьи и съедал горы устриц ради любовниц
Модель поделилась откровенными фото в прозрачном белье и восхитила подписчиков
Бритни Спирс сняла домашнюю тренировку в откровенной одежде и насмешила фанатов
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл заставила принца Гарри бросить охоту и продать ружья
Предположительно — Мейми СтюартСкелет в шкафу
Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Разъяренная азиатская буйволица убила хозяина и ранила его детей
Девушки с обнаженной грудью промчались по российскому городу и попали на видео
Все от лукавого
Знаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
Мужчина убил сестру и брата за переслащенный шербет
Все материалы
На продажу выставили редкий Mercedes-Benz S-Class в кузове универсал
Восемь концептов с кузовами-трансформерами
Направление, которое всерьез прорабатывали в девяностых, зашло в тупик
У кроссовера Hyundai Palisade появилась VIP-версия
Одноразовые автодромы
С каких трасс Формула-1 ушла после первой же гонки
В Швейцарии заметили Lada Vesta Sport с местными номерами
Toyota Mirai: Camry будущего?
Видео: самый дорогой седан Toyota — на водороде!
В России Volvo отправит в ремонт все автомобили за 2019 год
Все материалы
Дом
Илон Маск начал избавляться от недвижимости в США
«Почта России» задумала переезд
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
В России начали штрафовать за незаконную перепланировку
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
В России популяризируют раздельный сбор мусора
В России допустили перенос модернизации первичного звена здравоохранения
Глава Адыгеи потребовал отремонтировать дороги
На Тамбовщине создали систему контроля работ по благоустройству
Все материалы