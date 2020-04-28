Российский регион перенес очистку берегов из-за коронавируса

Власти Хабаровского края перенесли работы по очистке берегов рек и озер на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель министерства природных ресурсов региона Алексей Сабитов, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

В крае собирались в течение года очистить не менее 80 километров береговой черты, для чего планировалось привлечь более трех тысяч волонтеров. В правительстве региона отметили, что благодаря акции были бы охвачены реки и озера во всех районах, в том числе и река Амур. Работы входят в план реализации национального проекта «Экология».

Сабитов подчеркнул, что в 2019 году в крае при плане очистки 6,5 километра береговой зоны при участии тысячи волонтеров работы были проведены на участке 30,9 километра с помощью 1,5 тысячи активистов.

Нацпроект «Экология» будет реализован в стране до 2024 года. Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие направления, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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