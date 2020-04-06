В Севастополе начнут смешивать воду при помощи нового водовода

В Севастополе начнут смешивать воду из Орловского водозабора и Чернореченского водохранилища при помощи нового водовода, строительство которого начнется в 2021 году. Это позволит улучшить снабжение северных районов города, сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Базарова, вода Орловского водозабора не соответствует нормативам: «В ней больше солей, чем положено по санитарным нормам. Новый водовод позволит смешивать воду с водозабора и Чернореченского водохранилища, доводить ее до норматива и подавать жителям».

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В проект войдет строительство трубопровода диаметром 500 миллиметров и длиной около десяти километров. Воду будут подовать в северную часть Севастополя от города Инкерман до села Штурмовое. Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Экология».

Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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