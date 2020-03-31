В Краснокамске выделят дополнительные средства на чистую воду

Власти Пермского края дополнительно выделят 60 миллионов рублей на модернизацию сетей водоснабжения в Краснокамске. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что жители города уже давно испытывают проблемы с качеством питьевой воды. «Мы задействуем средства из бюджетов всех уровней, включая деньги национального проекта [«Экология»], чтобы системно решить застарелую проблему», — отметил он.

По словам Махонина, запланированный комплекс работ поможет обеспечить жителей Краснокамска водой от Чусовских очистных сооружений. В настоящее время город получает воду от другого водозабора. Качество этой воды врио губернатора оценил как неудовлетворительное.

С учетом дополнительного финансирования общая сумма вложений в реконструкцию сетей города превысит 140 миллионов рублей.

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Ранее в марте сообщалось, что власти Астраханской области до 2025 года направят 1,8 миллиарда рублей на модернизацию и строительство водопроводов.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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