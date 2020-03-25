Дагестану выделят более двух миллиардов рублей на чистую воду

Власти выделят Дагестану 2,2 миллиарда рублей на выполнение федерального проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщается на странице администрации правительства региона в Instagram.

В объявлении администрации говорится, что заместитель министра строительства России Максим Егоров объявил о том, что в проект бюджета страны для Дагестана заложены 900 миллионов рублей на 2021 год, и 1,3 миллиарда рублей — на 2022 год.

«Учитывая острую проблему с обеспечением населения республики качественной питьевой водой, в 2019 году из республиканского бюджета было выделено 1,9 миллиарда рублей на строительство 48 объектов водоснабжения, что в итоге это позволит улучшить ситуацию с водоснабжением около 500 тысяч человек», — отметили власти региона. В 2020-м в Дагестане запланировано строительство еще 62 объектов водоснабжения, на них из бюджета республики потратят 3,6 миллиарда рублей.

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Ранее в марте сообщалось, что власти Астраханской области до 2025 года направят 1,8 миллиарда рублей на модернизацию и строительство водопроводов.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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