В Вологодской области проведут качественный водопровод

Власти Вологодской области проведут строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в регионе, повысив долю обеспеченного питьевой водой городского населения с 62,6 процента до 76,9 процента. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Работы будут проводиться в рамках подраздела «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Они запланированы уже на 2020 год. Объем финансирования составит 327 миллионов рублей, 301 миллион из которых поступит из федерального бюджета, еще 12,5 миллиона — из областного, 13 миллионов — из местных бюджетов.

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В пресс-службе правительства области объяснили, что речь идет о строительстве и реконструкции четырех объектов водоснабжения в Шекснинском районе, двух в Сокольском районе и еще одного в Чагодощенском. Доля всего населения региона благодаря работам возрастет с 51,6 процента до 62,6 процента.

6 марта сообщалось, что власти Астраханской области до 2025 года направят 1,8 миллиарда рублей на модернизацию и строительство водопроводов.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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