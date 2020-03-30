Пополнить бюджет нацпроекта «Экология» предложили за счет дополнительных налогов

Углеродный налог на выбросы парниковых газов поможет привлечь сотни миллиардов рублей на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Об этом говорится в докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что введение налога на выбросы свыше 70 процентов от уровня 2018 года привлечет 381 миллиард рублей. Если вводить его поэтапно, то в течение первых трех лет его действия это позволит принести в бюджет до 900 миллиардов рублей, которые можно будет направить на решение экологических проблем в наиболее загрязненных российских регионах, заявили в АКРА.

В Российской Федерации в настоящее время нет инструментов по контролю уровня выбросов парниковых газов. Подобные инструменты внедрены или же планируются к вводу в 46 странах мира.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», и «Оздоровление Волги».

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