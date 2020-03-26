В Красноярске взорвали дымовую трубу

Сибирская генерирующая компания демонтировала старую трубу на Красноярской ТЭЦ-1 при помощи направленного взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Демонтаж прошел в рамках экологической модернизации. Станцию подключат к новой, более высокой трубе, чтобы рассеивать выбросы от производства за пределами городской черты. Модернизация ТЭЦ-1 входит в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Отмечается, что на станции также установят современные электрофильтры. Меры позволят к 2024 году снизить объем выбросов со станции на 25 процентов, по пыли — на 80 процентов.

ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию в Красноярске в 1943 году и является старейшей теплоэлектростанцией в Красноярске.

Ранее в марте власти Челябинской области заявили об улучшении экологической ситуации благодаря реализации задач проекта «Чистый воздух».

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», и «Оздоровление Волги».

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