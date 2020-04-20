В Южно-Сахалинске решат проблему очистки стоков

Власти Южно-Сахалинска выделят более 38,3 миллиона рублей на модернизацию очистных сооружений в Новоалександровске, чтобы решить проблему очистки стоков. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».
Отмечается, что работа по модернизации и реконструкции очистных сооружений проводится в рамках реализации национального проекта «Экология». Новоалександовск — самый активно развивающийся район в составе Южно-Сахалинского городского округа, в котором на сегодняшний день проживают более 15,5 тысячи человек.
Местные власти подчеркнули, что финансирование будет вестись из бюджета Южно-Сахалинска. Планируется, в частности, провести монтаж канализационной насосной станции и пожарных резервуаров, а также продлить сети водоотведения. Работы завершатся в конце ноября.
Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».