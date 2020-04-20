В Южно-Сахалинске решат проблему очистки стоков

Власти Южно-Сахалинска выделят более 38,3 миллиона рублей на модернизацию очистных сооружений в Новоалександровске, чтобы решить проблему очистки стоков. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Материалы по теме Нахлебались Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды

Отмечается, что работа по модернизации и реконструкции очистных сооружений проводится в рамках реализации национального проекта «Экология». Новоалександовск — самый активно развивающийся район в составе Южно-Сахалинского городского округа, в котором на сегодняшний день проживают более 15,5 тысячи человек.

Местные власти подчеркнули, что финансирование будет вестись из бюджета Южно-Сахалинска. Планируется, в частности, провести монтаж канализационной насосной станции и пожарных резервуаров, а также продлить сети водоотведения. Работы завершатся в конце ноября.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!