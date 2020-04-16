Российский регион получил 85 миллионов рублей на чистую воду

Архангельская область получила более 85 миллионов рублей из федерального бюджета на проект «Чистая вода». Об этом сообщили в пресс-служба администрации российского региона, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

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Отмечается, что деньги будут потрачены на повышение качества питьевого водоснабжения в четырех населенных пунктах области в 2020-м и 2021 году. В Устьянском районе власти планируют построить магистральный водопровод, в Холмогорском районе — станции очистки холодной воды, в Архангельске в районе Кегострова и в Вилегодском районе появятся водоочистные сооружения. Контракты на строительно-монтажные работы будут заключены к концу мая.

«Чистая вода» — часть национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на его реализацию выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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