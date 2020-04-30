На расчистку двух российских водохранилищ потратят более 33 миллионов рублей

На расчистку Цимлянского и Пролетарского водохранилищ потратят более 33 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства водных ресурсов.

Отмечается. что работы будут проводиться с 2020-го по 2022 год в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который входит в нацпроект «Экология». По завершении мероприятия «Расчистка от древесного хлама и мусора акватории Цимлянского и Пролетарского водохранилищ» чиновники ожидают «улучшение экологических условий проживания для более чем 220 тысяч человек».

В ведомстве отметили, что в 2020 году фактическое наполнение Цимлянского водохранилища, расположенного в Волгоградской и Ростовской областях, оказалось минимальным за весь период его эксплуатации. Рекреационный потенциал повысят расчисткой самого водохранилища и впадающей в него реки Кумшак.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края перенесли работы по очистке берегов рек и озер на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Нацпроект «Экология» будет реализован в стране до 2024 года. Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие направления, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!