Ростех построит 25 заводов по утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, передает ТАСС.

Общая стоимость проекта составляет 600 миллиардов рублей. Оператором выступит Ростех в лице своей дочерней структуры «РТ-Инвест», Росатом станет технологическим партнером, финансирование проекта будет осуществлять ВЭБ.РФ.

Заводы будут построены для обслуживания крупнейших туристических центров России, а также в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек.

6 мая сообщалось, что в России займутся популяризацией раздельного сбора мусора. Минприроды России предложило ввести в национальный проект «Экология» показатель по «созданию условий для раздельного накопления отходов».

Нацпроект «Экология» будет реализован в стране до 2024 года. Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект входят такие направления, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

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