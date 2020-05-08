Раздельный сбор мусора призвали приостановить из-за коронавируса

Компании по вывозу и сортировке отходов призвали приостановить раздельный сбор вторсырья и его ручную сортировку из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в ассоциации «Чистая страна», передает портал «Будущее России. Региональные проекты».

В организации подчеркнули, что многие страны уже приостановили отдельный сбор отходов из-за распространения вируса.

Отмечается, что экипажи мусоровозов и сотрудники сортировочных комплексов подвергаются опасности заражения коронавирусом, если в коммунальных отходах окажутся вещи инфицированного человека. В ассоциации добавили, что для профилактики распространения вируса необходимо организовать отдельный сбор медицинских отходов зараженных для их отдельной утилизации.

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6 мая сообщалось, что в России займутся популяризацией раздельного сбора мусора. Минприроды России предложило ввести в национальный проект «Экология» показатель по «созданию условий для раздельного накопления отходов».

Нацпроект «Экология» будет реализован в стране до 2024 года. Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект входят такие направления, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

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