Сортирующих мусор россиян захотели освободить от платы за вывоз ТКО

Минприроды разработало «дорожную карту» по внедрению в России раздельного сбора мусора, чтобы стимулировать граждан и бизнес сортировать, отвозить и утилизировать свои отходы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект, который отправлен на согласование в другие ведомства.

Так, министерство выступило с инициативой снизить плату или сделать бесплатным вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для россиян, которые разделяют мусор. При этом мусоровывозящим компаниям запретят смешивать обычные отходы с отсортированными.

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Предпринимателей предлагается освободить от уплаты НДС при продаже вторичных ресурсов, а физлиц — от выплаты НДФЛ при получении дохода от сдачи или продажи вторсырья.

Минприроды также захотело организовать мероприятия по популяризации раздельного сбора мусора в рамках «экологического воспитания и формирования экологической культуры». Совместно с Минпросвещения ведомство собирается подготовить предложения по обучению детей и подростков правилам обращения с отходами.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что министерство не продумало финансовую сторону инициативы и могут пострадать мусорные операторы. С другой стороны, инфраструктура городов, компании и большая часть населения страны не готовы к сортировке отходов.

Ранее Минприроды предлагало возложить на бизнес траты за утилизацию упаковок товаров.

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