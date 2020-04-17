Два российских губернатора выступили против полигона «Шиес»

Временно исполняющие обязанности глав Коми Владимир Уйба и Архангельской области Александр Цыбульский выступили против полигона твердых коммунальных отходов «Шиес». Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 17 апреля.

«Любой проект, который может нанести вред экологии любого субъекта любой страны, не должен иметь право на существование», — сказал Уйба.

Он также проинформировал о негативном отношении к проекту Александра Цыбульского. Руководитель Коми рассказал, что в ходе телефонного разговора его коллега заверил, что не поддерживает экотехнопарк.

В январе Арбитражный суд Архангельской области признал объекты полигона самостроем и обязал компанию «Технопарк» снести их в течение месяца.

Проект по созданию экотехнопарка «Шиес» для переработки или захоронения твердых коммунальных отходов из Москвы и Подмосковья был утвержден властями Архангельской области в октябре 2018 года. От ближайшего населенного пункта — Урдома — он находится на расстоянии 35 километров.

Жителям Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов Коми такое соседство не понравилось. С момента согласования строительства они устраивали митинги. Несмотря на это, первый этап работ был завершен в июне прошлого года. Тогда же инвестор технопарка сообщил о готовности принимать мусор со всего Ленского района Архангельской области.

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