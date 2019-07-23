Власти Архангельской области обсудят с жителями полигон «Шиес»

В Архангельской области состоится общественное обсуждение строительства полигона твердых коммунальных отходов «Шиес» после того, как будет готова проектная документация, сообщил губернатор региона Игорь Орлов. Его цитирует РИА Новости во вторник, 23 июля.

«Поручение президента будет исполнено. К 1 сентября мы представим доклад», — сказал он.

Ранее во вторник президент Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение населения в вопросе о строительстве объекта размещения твердых отходов в районе станции «Шиес» и отчитаться до 1 сентября.

Проект по созданию экотехнопарка «Шиес» для переработки или захоронения твердых коммунальных отходов из Москвы и Подмосковья был утвержден властями области в октябре прошлого года. Это вызвало недовольство местных жителей, начались акции протеста. Активисты считают, что запуск полигона приведет к экологической катастрофе.

Между тем, по словам генерального директора ООО «Технопарк» Евгения Пеняева, обращение с отходами будет происходить с соблюдением природоохранных норм, вреда для окружающей среды не будет.

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