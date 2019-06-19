В «Шиесе» сообщили о готовности принимать мусор

Инвестор технопарка «Шиес» сообщил о готовности принимать и размещать на территории экотехнопарка мусор со всего Ленского района Архангельской области, в частности из Урдомы. Яренска и других населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте проекта.

В настоящее время прорабатываются вопросы по организации системы сбора и размещения ТКО на существующих полигонах, уточнил генеральный директор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев. В будущем «Шиес» планируют использовать в качестве самой экологичной площадки для эффективного обращения с отходами без вреда для окружающей среды при строгом соблюдении российского законодательства и природоохранных норм.

Стройплощадку технопарка открыли для посещений во вторник, 18 июня. Попасть туда можно по предварительной записи

Проект по созданию экотехнопарка «Шиес» для переработки или захоронения твердых коммунальных отходов из Москвы и Подмосковья был утвержден властями Архангельской области в октябре прошлого года. Объект строится близ одноименной железнодорожной станции, которая расположена на удалении от населенных пунктов.

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