Подготовительный этап строительства экотехнопарка «Шиес» завершится до 15 июня

Компания «Технопарк», как инвестор проекта экотехнопарка «Шиес», подтвердила «Ленте.ру» намерение завершить до 15 июня 2019 года работы на станции Шиес, выполняемые в рамках первого этапа по инженерной подготовке территории.

Инвестор сообщил, что в настоящее время на участке РЖД на станции Шиес в стадии завершения находятся работы по отсыпке откосов железнодорожных путей песчанно-гравийной смесью, которые планируется завершить 4 июня 2019 года. Это необходимо сделать в полном объеме для обеспечения безопасной эксплуатации объектов железной дороги. Для выполнения данных работ на станции Шиес организованна доставка и разгрузка инертных материалов: песка и гравия. Кроме того, продолжаются работы по ограждению территории, которые также являются частью первого этапа.

Компания «Технопарк» обращается ко всем гражданам, находящимся на территории станции Шиес, с призывом не препятствовать проведению работ, поскольку это существенно влияет как на сроки их проведения, так и на безопасную эксплуатацию объектов железнодорожного транспорта.

Компания обращает внимание, что все работы выполняются при строгом соблюдении действующего законодательства в сфере строительства и природопользования. «Технопарком» получены все необходимые документы и согласования — договора аренды, акт-допуск на производство работ, в рамках которого производится установка ограждения территории. Распространенная ранее информация о том, что установка ограждения выполнена с нарушением действующего законодательства, не соответствует действительности, — заявили в компании.

Компания «Технопарк» считает необходимым напомнить, что с октября 2018 года она предоставляет всю актуальную информацию о ходе реализации проекта как на публичных мероприятиях, так и в средствах массовой информации. Для обеспечения доступа граждан и представителей общественности к достоверной информации о проекте создания экотехнопарка «Шиес» на территории, арендуемой у РЖД в районе станции Шиес, будет организовано представительство компании «Технопарк», в котором любой желающий сможет ознакомиться с материалами о проекте, применяемым технологиям как при планируемом строительстве, так и эксплуатации объекта, получить необходимые пояснения у специалистов.

Также на официальном сайте проекта будет организована круглосуточная онлайн трансляция с территории станции Шиес. На сайте будет доступна форма обратной связи, где пользователи смогут задать специалистам компании вопросы о проекте.

«Технопарк» напоминает, что после разработки проектной документации в соответствии с российским законодательством будет проведена процедура оценки воздействия на окружающую среду, в рамках которой будут организованы все необходимые общественные слушания. На всех этапах будет проходить обсуждение проекта с жителями Ленского района Архангельской области. Кроме того, к работе по оценке проекта будут привлечены заинтересованные представители общественных организаций, эксперты профессионального российского и зарубежного сообщества.

После прохождения указанных мероприятий будет проводиться государственная экологическая экспертиза в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и государственная экспертиза всей проектной документации. Представители компании заверили, что только в случае получения положительного заключения по итогам всех этапов, начнется осуществление строительных работ, непосредственно связанных с реализацией проекта экотехнопарка «Шиес».

