Путин прокомментировал строительство полигона для московского мусора на Севере

Решения о вывозе мусора в те или иные регионы не могут приниматься во вред жителям этих субъектов, заявил президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта. Так глава государства ответил на вопрос о создании в Архангельской области экотехнопарка «Шиес» для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) из Москвы, сообщает ТАСС.

По словам Путина, такие вопросы нельзя решать, не учитывая мнения местных жителей. «В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области — прим. «Ленты.ру») живут», — сказал он.

Президент пообещал, что обсудит вопрос строительства объекта с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Проект по созданию экотехнопарка «Шиес» для переработки или захоронения ТКО из Москвы и Подмосковья был утвержден властями Архангельской области в октябре прошлого года. Объект планируется построить близ одноименной железнодорожной станции, которая расположена на удалении от населенных пунктов.

Против строительства «Шиеса» выступили жители крупных городов области и близлежащих населенных пунктов соседней Коми. С октября 2018-го они проводят акции протеста против создания экотехнопарка.

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