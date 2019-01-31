Раздельно собранный мусор предложили вывозить бесплатно

В правительстве России рассматривают предложение, по которому вывоз раздельно собранного вторсырья будет бесплатным для граждан. Об этом заявил зампред правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев, передает «Газета.ru».

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Он отметил, что твердые коммунальные отходы являются материальными ресурсами, которые могут поступать в экономику страны. По словам Гордеева, необходимо приблизиться к европейским стандартам, где до 80 процентов мусора идет на переработку и дальнейшее использование.

Переход на новую систему обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы) в России начался 1 января. Целью таких мер является снижение экологической нагрузки и максимальное возвращение отходов во вторничный оборот.

14 января министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал, что Россия может начать продавать мусор Швеции. По его словам, отправлять планируется отходы, которые будут перерабатываться на строящемся полигоне «Шиес» в Архангельской области.

Ежегодно Россия производит более 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из которых утилизируются лишь семь процентов. Нацпроект «Экология» предполагает, что к 2024 году в стране должны перерабатываться не менее 60 процентов отходов.

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