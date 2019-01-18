Россия
 
Последние новости
Найдено тело летчика разбившегося Су-34
Банки в России вымерли наполовину
Россия обвинила США в желании начать новые «звездные войны»
Лукашенко предостерег от распространения полыхающего на Украине пожара
Сбившему девушку краснодарскому судье пригрозили арестом
Полиция предложила американцам напиться за счет государства
В России испугались падения российского атомолета
«Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса по просмотрам на YouTube
В Испании посчитали Смолова усилением для «Реала»
Лукашенко отказался менять внешнюю политику Белоруссии
Новости партнеров

В Нижегородской области начнут круглосуточно сортировать мусор

Перейти в «Мою Ленту»

Крупнейший в России мусоросортировочный комплекс, расположенный на полигоне «МАГ-1» в Нижегородской области, перейдет на круглосуточный режим работы в марте. Об этом в пятницу, 18 января, журналистам сообщил директор «МАГ Груп» Максим Житников, передает ТАСС.

По его словам, завод уже вышел на проектные мощности, и внедрение системы раздельного сбора отходов может еще в большей мере повлиять на эффективность его работы. «Мусоросортировка представляет собой непрерывный каскад оптических сепараторов, которые в автоматическом режиме отделяют друг от друга 13 фракций: пластик, картон, бумагу, железо и так далее», — пояснил Житников.

Как рассказала директор по развитию компании Виктория Бойко, работа завода оптимизировалась после начала работы в регионе единого оператора и направления мусора на полигон, что способствовало формированию устойчивости территориальной схемы обращения с отходами.

Отмечается, что переход на новую систему обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы) в России начался 1 января. Целью таких мер является снижение экологической нагрузки и максимальное возвращение отходов во вторничный оборот.

Строительство мусоросортировочного комплекса на «МАГ-1» началось в 2017 году. Он занял четыре из 70 гектаров полигона. Сам полигон, обслуживающий Нижний Новгород (за исключением Сормовского района), Дзержинск и Володарский район, был открыт в 2012 году без мусоросортировочного комплекса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Медведев рассказал о судьбе мусорных полигонов
В Мурманской области твердые отходы превратят в топливо
В коммунальных платежках появится графа о вывозе мусора
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Я сто раз завязывал, и толку не было»

Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
12:43Сегодня

Спасен второй пилот разбившегося Су-34

20:05Сегодня

РПЦ освятит все океаны в Крещенскую ночь

19:18Сегодня

Власти Петербурга потратили 2,8 миллиона рублей на рекламную кампанию с ошибкой

Россия08:2314 января

Большой переезд

Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
19:51Сегодня

Российский депутат сравнил жителей страны с умирающими негритятами

18:03Сегодня

За смерть ребенка в ливневой канаве Сочи назначен условный срок

11:48Сегодня

Один из столкнувшихся в небе Су-34 уцелел

Россия00:0116 января

«Самые близкие отвернулись от меня»

Свекровь и муж убедили ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
18:32Сегодня

Патриарха Кирилла сделают профессором «в другой раз»

15:42Сегодня

В России до смерти избили ветерана Великой Отечественной войны

17:11Сегодня

Спасение второго летчика после столкновения Су-34 опровергли

Россия
«Я сто раз завязывал, и толку не было»
Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
«Самые близкие отвернулись от меня»
Свекровь и муж убедили ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
РПЦ освятит все океаны в Крещенскую ночь
Власти Петербурга потратили 2,8 миллиона рублей на рекламную кампанию с ошибкой
Российский депутат сравнил жителей страны с умирающими негритятами
Все материалы
Мир
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
Сирийская армия приготовилась вновь воевать с террористами
Лидера индонезийских террористов досрочно выпустят из тюрьмы
Гуру-насильник из Индии получил пожизненный срок за убийство
Заявившего о теракте мусульманина из России арестовали в Осло
В Сербии сорвали покушение на Путина
Преступник планировал атаковать российского президента с винтовкой и взрывчаткой
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Все материалы
Бывший СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
Новая украинская церковь провозгласила независимость от Константинополя
Лукашенко отказался менять внешнюю политику Белоруссии
Порошенко проигнорировал вопрос о коррупции и прокричал «Слава Украине!»
Лукашенко ответил на обвинения в заправке украинских танков
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
Tesla столкнулась с новыми проблемами
Российские запасы золота выросли до рекорда
Молодые, но не дерзкие
Лоукостер «Победа» выбрал шестнадцать новых амбассадоров
Лукашенко захотел в свою еврозону
Корпорация МСП поручилась за производителя электрокабелей
Россияне остались без пива на «Почте России»
Все материалы
Силовые структуры
Террористы ИГ взяли на себя взрыв в Магнитогорске
Почему им не стоит верить и какие еще есть версии
Пересидеть с комфортом
Сможете ли вы устроиться за решеткой? Тест на знание тюремного быта
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Дознавательницу из Уфы уволили после изнасилования
Защита Насти Рыбки понадеялась на помощь Лукашенко
Крадущие игрушки у больных детей попали на видео
России отказались выдать торговавшего органами хозяина «мясной лавки»
Все материалы
Наука и техника
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
«Роскосмос» захотел создать систему «Государево око»
В России испугались падения российского атомолета
Microsoft снова заставила пользователей обновить Windows 10
F-16 скопировал Су-57
Все материалы
Спорт
«Он лучший в мире»
«Манчестер Юнайтед» платит этому парню 500 тысяч евро в неделю. За что?
«Зенит» приготовил сотни миллионов рублей на украинца
Макгрегору приглянулся новый чемпионский пояс UFC
Отец Нурмагомедова порассуждал о физическом наказании детей
Боксера Ковалева обвинили в нападении на женщину в США
Пойманный на кокаине Еременко обрел новый клуб
Тайсон поведал о детстве с наркотиками
Все материалы
Культура
«Флирт в чате считается?»
Молодая француженка переписала «Евгения Онегина». Ее роман стал бестселлером
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
«Народ не может противостоять силе, деньгам и власти»
Юрий Быков об отчаянии в России, скандале с сериалом про ФСБ и «Заводе»
На Приморской сцене Мариинки стартовал театральный марафон
«Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса по просмотрам на YouTube
Санса из «Игры престолов» рассказала об отвратительном моменте на съемках
Тимати начал ходить везде босиком «как бомж»
Все материалы
Интернет и СМИ
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Вирус в популярном браузере воровал платежные данные пользователей
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Умерла прославившаяся на весь мир российская бабушка
Случайное письмо помогло американцу отправиться в поездку на деньги незнакомцев
Билл Гейтс отстоял очередь в закусочную и стал героем сети
Победа полиции над дебоширом с мачете восхитила пользователей сети
Все материалы
Ценности
Карла БруниБогини Европы
Топ-модель, певица и феминистка. Чьей красотой и сексуальностью гордится Франция
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Меган Маркл вышла на публику в дешевом платье
Шестилетний ребенок стал парикмахером и прославился
Юбка из 90-х вновь стала модной
Меган Маркл уличили в неряшливости
Все материалы
Путешествия
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Студент выпил бутылку рома, избил стюардессу, покусал пассажиров и сел в тюрьму
Пассажир круизного лайнера спрыгнул в море с 11 палубы и прослыл идиотом
Откровенные фотографии пилотессы принесли ей мировую славу
Японский отель уволил половину сотрудников-роботов и нанял вместо них людей
Все материалы
Из жизни
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Лошадь погибла на скаку и погубила молодую наездницу
Невеста получила пулю во время свадьбы и все равно вышла замуж
Игрок в покер выиграл полмиллиона долларов и отдал их нуждающимся
Все материалы
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
Горячие Лады на льду
Презентация 350-сильной Лады Веста в деталях
Сложный квиз о дизайне обычных автомобилей
Пытаемся различить и опознать машины с практически одинаковой внешностью
Все новинки автосалона в Детройте
Самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года
Ford Mondeo обновился и получил 8-ступенчатый «автомат»
Российский экипаж на «КАМАЗе» в третий раз выиграл «Дакар»
Дешевые версии UAZ Patriot получили дорогие опции
Все материалы
Дом
Восточный экспресс
Россияне годами отдыхали в Таиланде. Теперь они поняли, как на этом заработать
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Чувство долга
Ипотека сильно дорожает. Где россияне достанут деньги на жилье?
Рассчитан средний срок накопления на квартиру в Москве
У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей
Итальянский город объявил распродажу домов за один евро
Газовые сигнализации в жилых домах сделают обязательными
Все материалы