В Нижегородской области начнут круглосуточно сортировать мусор

Крупнейший в России мусоросортировочный комплекс, расположенный на полигоне «МАГ-1» в Нижегородской области, перейдет на круглосуточный режим работы в марте. Об этом в пятницу, 18 января, журналистам сообщил директор «МАГ Груп» Максим Житников, передает ТАСС.

По его словам, завод уже вышел на проектные мощности, и внедрение системы раздельного сбора отходов может еще в большей мере повлиять на эффективность его работы. «Мусоросортировка представляет собой непрерывный каскад оптических сепараторов, которые в автоматическом режиме отделяют друг от друга 13 фракций: пластик, картон, бумагу, железо и так далее», — пояснил Житников.

Как рассказала директор по развитию компании Виктория Бойко, работа завода оптимизировалась после начала работы в регионе единого оператора и направления мусора на полигон, что способствовало формированию устойчивости территориальной схемы обращения с отходами.

Отмечается, что переход на новую систему обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы) в России начался 1 января. Целью таких мер является снижение экологической нагрузки и максимальное возвращение отходов во вторничный оборот.

Строительство мусоросортировочного комплекса на «МАГ-1» началось в 2017 году. Он занял четыре из 70 гектаров полигона. Сам полигон, обслуживающий Нижний Новгород (за исключением Сормовского района), Дзержинск и Володарский район, был открыт в 2012 году без мусоросортировочного комплекса.

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