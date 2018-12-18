Медведев рассказал о судьбе мусорных полигонов

Для сохранения природы России полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) должны быть ликвидированы или переделаны в современные экологичные хранилища. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросам обращения с ТКО, сообщает РИА Новости.

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По словам Медведева, возмущение граждан существованием мусорных полигонов понятно: закапывание мусора на свалках загрязняет окружающую среду, «создает риск экологического неблагополучия, даже катастрофы иногда», а также вредит здоровью человека. Однако сейчас в стране перерабатывается всего 10 процентов отходов, и в этом заключается основная проблема.

«В этом плане нам досталось очень тяжелое наследство. Для сравнения: в большинстве развитых экономик перерабатывается от 60 процентов до 80, и лишь оставшаяся часть так или иначе захоранивается или утилизируется совсем», — добавил глава правительства.

В конце ноября сообщалось, что в рамках договоренностей с Кремлем крупные компании могут построить 220 мусороперерабатывающих заводов по всей стране, треть стоимости обеспечит государство. Взамен инвесторам предоставят льготы по кредитам и лизингу.

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