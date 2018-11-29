Российских бизнесменов заставят заняться мусором

Российские компании могут построить мусороперерабатывающие заводы по всей стране в рамках плана помощника президента Андрея Белоусова, пишет РБК.

Материалы по теме Построят всех Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого

По информации издания, инвесторами могут выступить компания «Еврохим», Группа «ВИС», а также управляющая компания «Лидер». Последняя, в числе прочих, распоряжается средствами ВЭБа и негосударственного пенсионного фонда «Газфонд».

Речь идет о строительстве 220 мусороперерабатывающих комплексов в регионах России. Предварительная общая стоимость проекта — 290 миллиардов рублей, 110 миллиардов из них обеспечит государство. Взамен инвесторам предоставят льготы по кредитам и лизингу.

Проект входит в так называемый список Белоусова. В августе помощник президента предложил изымать у металлургических, химических и нефтехимических компаний сверхдоходы в размере 500 миллиардов рублей в год. Идея была раскритикована бизнесменами и чиновниками. Позднее правительство договорилось с бизнесом о добровольном финансировании масштабных инфраструктурных проектов. Участвовать в программе будут не только компании из первоначального списка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!