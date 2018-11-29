Российских бизнесменов заставят заняться мусором

Российские компании могут построить мусороперерабатывающие заводы по всей стране в рамках плана помощника президента Андрея Белоусова, пишет РБК.
По информации издания, инвесторами могут выступить компания «Еврохим», Группа «ВИС», а также управляющая компания «Лидер». Последняя, в числе прочих, распоряжается средствами ВЭБа и негосударственного пенсионного фонда «Газфонд».
Речь идет о строительстве 220 мусороперерабатывающих комплексов в регионах России. Предварительная общая стоимость проекта — 290 миллиардов рублей, 110 миллиардов из них обеспечит государство. Взамен инвесторам предоставят льготы по кредитам и лизингу.
Проект входит в так называемый список Белоусова. В августе помощник президента предложил изымать у металлургических, химических и нефтехимических компаний сверхдоходы в размере 500 миллиардов рублей в год. Идея была раскритикована бизнесменами и чиновниками. Позднее правительство договорилось с бизнесом о добровольном финансировании масштабных инфраструктурных проектов. Участвовать в программе будут не только компании из первоначального списка.