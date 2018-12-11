Власти Подмосковья прояснили судьбу закрытых полигонов и свалок

24 мусорных полигона закрыты на территории Московской области при содействии региональных властей. Об этом говорится в совместном заявлении министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина и министра жилищно-коммунального хозяйства области Евгения Хромушина.

В сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 11 декабря, уточняется, что до конца декабря будет завершена рекультивация полигонов в Кашире, Павловском Посаде и Электростали.

«Есть примеры, когда на месте свалок и полигонов создаются парки с качественным сервисом и инфраструктурой. Проектом предполагается озеленение, высадка травы, кустарниковой растительности, со временем склон зарастет деревьями. И при наличии интереса эти объекты будут представлены потенциальным инвесторам», — сказал Куракин.

Он уточнил, что работы на одном из самых сложных полигонов — Кучино — проводятся в соответствии с графиком. По его словам, рекультивацию планируется завершить осенью следующего года.

Евгений Хромушин, в свою очередь, напомнил о введении в регионе нового стандарта обращения с отходами. «В ряде муниципальных образований уже начат этот процесс — появились новые контейнеры, мусоровозы. Раздельный сбор мусора позволит нам сократить захоронения в два раза», — подчеркнул чиновник.

