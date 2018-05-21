В Подмосковье изменилась система допуска на мусорные полигоны

Доступ на мусорные полигоны и объекты сортировки Подмосковья с 21 мая открыт только для мусоровозов, которые имеют электронные талоны. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Система «Электронный талон» создана для объективного учета количества отходов, поступающих на объекты размещения, и пресечения нелегального завоза мусора, отметили в ведомстве.

На сайте регионального правительства уточняется, что в системе регистрируются договоры с лицами, образующими отходы, с сортировочными центрами и полигонами, а также в базу вносится информация о транспортном средстве. Только после подтверждения данных можно будет получить уникальный электронный талон, который дает право на однократный заезд на полигон.

4 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что собственники мусорных полигонов понесут ответственность за нарушение экологических норм. Речь идет как о технологии дегазации, так и допущении выбросов газа. Он подчеркнул, что «расстрела не будет», а вот штраф оплатить придется.

В начале прошлого месяца глава региона заявил, что на всех действующих в регионе мусорных полигонах проводится активная работа по дегазации и сбору фильтрата. Воробьев подчеркнул, что «зловоние и бардак» должны уйти в прошлое.

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