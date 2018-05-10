Раскрыта схема обезвреживания полигона «Ядрово»

На старой части полигона «Ядрово» в Волоколамском районе возведут систему принудительной откачки и сжигания свалочного газа и локальные очистные сооружения для фильтрата — опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении мусора. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает ТАСС.

Система утилизации газа заработает в июне, принудительная дегазация снизит риск самовоспламенения свалки и негативное влияние запахов на живущих поблизости людей.

«Принцип системы дегазации практически одинаков для всех полигонов Подмосковья. В "теле" свалки бурят вертикальные скважины, в них вставляют трубки, — пояснили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. — Трубки подводятся к горизонтальным газомагистралям и через насосы выводятся на установку для сжигания — факел».

Параллельно с установкой факела мусорный полигон накроют несколькими слоями разных материалов, чтобы изолировать свалку от внешней среды.

После возведения очистных сооружений фильтрат будет собираться в дренажных колодцах у основания мусорного полигона и аккумулироваться в специальном резервуаре или пруде-накопителе. Оттуда жидкость будет направляться на локальные установки для обезвреживания. Полученная в итоге чистая техническая вода может использоваться в каком-либо производстве или сбрасываться в канализацию, уточняется в сообщении.

2 апреля губернатор области Андрей Воробьев заявил, что новая часть полигона бытовых отходов «Ядрово» будет принимать мусор только с прилегающих районов Подмосковья.

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