Собственников мусорных полигонов заставят раскошелиться

Собственники мусорных полигонов в Подмосковье понесут ответственность за нарушение экологических норм. Речь идет как о технологии дегазации, так и допущении выбросов газа. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Расстрела не будет, потому что люди не заслуживают расстрелов ни в коем случае. Люди наоборот сегодня, понимая, что допустили промахи, инвестируют деньги и дальше готовы работать цивилизованно, без нарушения технологии», — сказал глава региона.

По словам Воробьева, штрафы будут платить в том числе собственники полигона «Ядрово», где, уточнил губернатор, были допущены «выбросы свалочного газа из-за нарушения технологии».

Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

В начале апреля губернатор заявил, что на всех действующих в регионе мусорных полигонах проводится активная работа по дегазации и сбору фильтрата. Воробьев подчеркнул, что «зловоние и бардак» должны уйти в прошлое.

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