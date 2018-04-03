Воробьев пообещал навести порядок на свалках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на всех действующих в регионе мусорных полигонах проводится активная работа по дегазации и сбору фильтрата. Об этом сообщает РИАМО.

Он подчеркнул, что «зловоние и бардак» должны уйти в прошлое.

«Все новые полигоны, которые мы строим, предполагают иной, комплексный процесс по сбору и переработке мусора. Больше в Московской области не будет свалок, которые есть сейчас, куда сваливается мусор без сортировки, отбора органики. Наша задача — закрыть эту тему в конце 2018-го — начале 2019 года», — отметил губернатор.

Личный контроль за исполнением задачи Воробьев возложил на своего заместителя Ильдара Габдрахманова.

2 апреля подмосковный губернатор провел совещание на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе. В ходе совещания Воробьев проинспектировал работы по откачке фильтрата. Отмечалось, что дегазация полигона стартует 14 апреля, завершить ее планируется в середине июня.

Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать полигон. В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

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