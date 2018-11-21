В Подмосковье сократят объем захоронения отходов

Власти Московской области рассчитывают в два раза сократить объем захоронения мусора на полигонах после ввода в эксплуатацию 12 перерабатывающих комплексов, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Мы понимаем свою программу четко на следующий год, на следующие три года с тем, чтобы в ближайшее время сократить объем полигонного захоронения в два раза», — сказал Хромушин.

По его словам, после введения заводов по термической обработке мусора объем захоронений отходов также сократится. Министр также подчеркнул, что Подмосковье является одним из первых регионов, в котором была принята территориальная схема обращения с отходами.

Со следующего года регион полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Соответствующее поручение дал губернатор области Андрей Воробьев. Также он инициировал принятие нового экологического стандарта обращения с мусором. Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на проблему загрязнения полигонов. По его распоряжению в Подмосковье началось строительство современных мусоросжигающих заводов.

Кроме того, с сентября в подмосковных школах проводятся уроки, посвященные экологической культуре.

