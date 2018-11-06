Воробьев поручил проинформировать жителей о раздельном сборе мусора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил предоставить жителям региона конкретную информацию по организации раздельного сбора мусора. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру во вторник, 6 ноября.

«Все больше поступает сообщений в мой адрес и в адрес муниципалитетов, как, когда и кто организует всю систему сбора мусора, кто за это будет отвечать и как это будет устроено. Жителей интересует конкретика», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства.

Появление в регионе системы раздельного сбора отходов Воробьев анонсировал еще в ноябре прошлого года. Позже губернатор утвердил новый экологический стандарт обращения с отходами. Так, в Подмосковье появятся современные мусоросжигающие заводы. При этом губернатор подчеркнул, что одних технических решений недостаточно, необходимо изменить мировоззрение. По его распоряжению с этого учебного года подмосковным школьникам на регулярной основе рассказывают о сортировке и утилизации мусора, а также о значении экологической культуры.

Полный переход региона на раздельный сбор отходов запланирован на январь следующего года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, уточняется на сайте областного правительства.

