Власти Подмосковья анонсировали новый порядок расчета за вывоз отходов

Новый порядок расчета платы за вывоз коммунальных отходов вводится в Подмосковье с января следующего года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства в среду, 7 ноября.

«С нового года в единых платежных документах появится отдельная коммунальная строка "вывоз коммунальных отходов", размер суммы в этой строке будет зависеть от нескольких факторов, в том числе, от того, где в Подмосковье проживает плательщик жилищно-коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

При этом общая сумма в платежной квитанции увеличится не более, чем на два процента, отметил глава ведомства Евгений Хромушин.

«Размер платы за услуги своего регионального оператора по вывозу ТКО зависит от того, на какой территории / кластере производятся отходы. У каждого кластера имеется свой региональный оператор, для которого установлен предельный экономически обоснованный единый тариф за обращение с ТКО», — пояснил министр.

Он уточнил, что узнать кластер, к которому относится район, жители могут на сайтах администраций.