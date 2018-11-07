Власти Подмосковья рассказали о штрафах для мусоровывозящих компаний

Мусоровывозящие организации Подмосковья начнут штрафовать за смешивание содержимого контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщил региональный министр жилищно-коммунального хозяйства Евгений Хромушин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 7 ноября.

«Для меня это очень болезненная тема, когда жители распределяли мусор, а приехал мусоровоз и все закидали туда. Мы жесточайшим образом будем наказывать — 200 тысяч рублей первый штраф, потом 500 тысяч для организаций, вплоть до отзыва лицензии по судебной процедуре», — сказал Хромушин.

Он отметил, что управдомам и общественникам покажут весь путь мусоровывозящих машин, для этого будут организованы специальные туры.

Со следующего года Московская область по распоряжению губернатора Андрея Воробьева переходит на систему раздельного сбора отходов. Это нововведение является частью принятого в регионе экостандарта обращения с мусором, который также утвердил глава региона. По его словам, необходимо повышать экологическую культуру жителей области. С этой целью в школах проводятся уроки, посвященные вопросам сохранения окружающей среды. Кроме того, учащимся рассказывают о раздельном сборе мусора.

