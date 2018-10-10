Шесть мусорных полигонов рекультивируют в Подмосковье

В Подмосковье в следующем году запланирована рекультивация шести мусорных полигонов, работы на остальных объектах могут завершиться через четыре года, заявил советник губернатора в ранге министра Александр Коган. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 10 октября.

«Четыре проекта уже в экспертизе находятся, два заходят в экспертизу. Надеемся, что в декабре мы все документы в федеральное правительство сдадим», — сказал Коган.

Ранее Коган сообщил о завершении работ по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Электросталь». «Он больше не представляет угрозы для окружающей среды, а накопленный экологический ущерб был полностью ликвидирован. В будущем данный объект может быть использован в рекреационных целях», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.

Губернатор Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье. Он неоднократно заявлял, что жители должны дышать чистым воздухом. По его инициативе в регионе вводится новый экологический стандарт обращения с отходами, который предполагает строительство современных высокотехнологичных комплексов, а также закрытие и рекультивация полигонов. Глава региона отметил, что строители будут опираться на опыт японских и немецких коллег. Воробьев также призвал чиновников уделять пристальное внимание проблемам экологии.