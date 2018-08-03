Эксперты подтвердили герметичность полигона «Ядрово»

Система дегазации на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе работает в штатном режиме, в час утилизируется свыше двух тысяч кубометров свалочного газа, заявил зампредседателя МГО «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 3 августа.

«Сегодня специально в 6 утра приехали и все обошли, осмотрели. Пленка вся целая, герметичность проверили. В рамках волонтерского экопоста с газоанализатором находимся на воротах, совместно с местными активистами замеряем данные по основным газам. Превышения ПДК не обнаружено», — сказал он.

В июле для дополнительной изоляции старой карты были проведены работы по перекрытию склонов геосинтетической пленкой. В том же месяце был осуществлен пробный запуск высокотемпературного факела.

Напомним, что принудительная дегазация снижает риск самовоспламенения свалки и негативное влияние запахов на живущих поблизости людей.

Губернатор Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье. В начале апреля он заявил, что новая часть полигона «Ядрово» будет принимать мусор только с прилегающих районов Подмосковья.

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