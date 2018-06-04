На «Ядрово» протестировали новый факел

Пробный запуск высокотемпературного факела был проведен на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе в воскресенье. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве.

На понедельник, 4 июня, запланирована пусконаладка завода по утилизации свалочного газа. Его обезвреживание будет проходить при температурах в диапазоне 1–1,2 тысячи градусов. Это обеспечит полную переработку вредных веществ и соответствует строгим экологическим стандартам, отмечается в сообщении.

«Это самое современное оборудование, мы его устанавливали на многих полигонах в Европе. Оно имеет все необходимые сертификаты на экологическую безопасность. После запуска завода никаких запахов от старой карты полигона не будет», — сказал ранее генеральный директор Multriwell B.V Джек Ваммис.

10 мая сообщалось, что параллельно с установкой факела мусорный полигон накроют несколькими слоями разных материалов, чтобы изолировать свалку от внешней среды. Принудительная дегазация, в свою очередь, снизит риск самовоспламенения свалки и негативное влияние запахов на живущих поблизости людей.

Губернатор Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье. В начале апреля он заявил, что новая часть полигона «Ядрово» будет принимать мусор только с прилегающих районов Подмосковья.

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