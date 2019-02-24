СПЧ проконтролирует строительство экотехнопарка в Архангельской области

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проследит за ситуацией вокруг экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил ТАСС член СПЧ, председатель постоянной комиссии по экологическим правам Сергей Цыпленков.

По его словам, СПЧ «гарантировано будет... подключаться с разной степенью интенсивности в зависимости от того, как ситуация будет развиваться».

Цыпленков отметил, что в течение недели члены комиссии провели несколько встреч с местными жителями и представителями региональных властей, в ходе которых у каждого была возможность высказать свое мнение и задать интересующий вопрос. Во встречах также принимали участие представители экологических организаций, Ростехнадзора и прокуратуры Архангельской области.

В результате комиссии удалось определить наиболее острые и спорные аспекты в реализации строительства «Шиеса». Так, многие из участников встреч заявили, что в настоящее время общественности «катастрофически не хватает» информации о проекте. Кроме того, выступавшие особенно подчеркивали, что перед вводом объекта в эксплуатацию, необходимо провести экологические экспертизы.

Цыпленков добавил, что комиссия также запросила дополнительные материалы надзорных органов, которые позволят установить, были ли допущены какие-то нарушения.

Ранее администрация Архангельской области и правительство Москвы объявили о планах строительства экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе региона. Отмечалось, что туда будут свозиться отходы из Москвы и Архангельской области. Инвестиции в проект оцениваются в 10,5 миллиарда рублей, ввести его в эксплуатацию планируется до февраля 2020 года. При этом в регионе прошли митинги, в ходе которых жители региона требовали не допустить нарушения природоохранного законодательства и выступали против строительства объекта.

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