Власти отказались от создания мусорного полигона в Рикасихе

Мусорный полигон не будут строить в Рикасихе — деревне в Приморском районе Архангельской области, сообщил председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и экологии Общественной палаты региона Александр Тропин. Его слова приводятся на сайте «Двина Сегодня» в четверг, 22 февраля.

Ранее вопрос о целесообразности переноса места строительства поднял губернатор региона Игорь Орлов. Он предложил изучить альтернативные площадки.

В результате общественники определили несколько возможных территорий. На заседании 14 марта они обсудят конкретные варианты.

«Будет решаться вопрос: необходимо строить один межмуниципальный объект обращения с ТКО или три объекта в городах Архангельск, Северодвинск и Новодвинск», — сообщил в пресс-службе регионального правительства.

20 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил главам регионов навести порядок в сфере мусора и вывоза твердых бытовых отходов. Глава государства также потребовал резко увеличить объемы перерабатываемых отходов.

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