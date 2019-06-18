Строящийся экотехнопарк «Шиес» открыли для посетителей

Стройплощадку технопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области открыли для посещений. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на инвестора строительства — компанию «Технопарк».

Как пояснили в компании, посещение площадки стало возможным после того, как был завершен первый этап инженерной подготовки территории. «Вся техника погружена на платформы и покидает станцию Шиес. На месте работ сняты ограничения для прохода ... и теперь каждый желающий в рабочее время может самостоятельно посмотреть, что происходит на площадке», — заявили там.

В «Технопарке» уточнили, что попасть на площадку можно по предварительной записи. Для входа посетители должны будут показать свои документы.

15 июня сообщалось, что работы по отсыпке откосов железнодорожных путей песчано-гравийной смесью и по ограждению территории на станции Шиес завершены. Отмечалось, что техника начала покидать стройплощадку.

Проект по созданию экотехнопарка «Шиес» для переработки или захоронения твердых коммунальных отходов из Москвы и Подмосковья был утвержден властями Архангельской области в октябре прошлого года. Объект строится близ одноименной железнодорожной станции, которая расположена на удалении от населенных пунктов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!