Протестующие против полигона в Архангельской области оказались москвичами

Около половины граждан, задержанных в ходе протестов на станции Шиес в Архангельской области, являются жителями других регионов России. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на заместителя начальника полиции по охране общественного порядка областного управления МВД Александра Якушева.

Как уточнил собеседник издания, большинство задержанных приехали в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.

Якушев отметил, что сотрудники полиции, которые в настоящее время находятся на территории станции, занимаются охраной общественного порядка и безопасности. «Речь идет как о безопасности работников, занятых на обустройстве разгрузочно-погрузочной площадки, сотрудников "РЖД", охранников, обслуживающего персонала, так и о безопасности протестующих граждан», — пояснил он, добавив, что правоохранители будут находиться там до завершения подготовительных работ.

Представитель МВД также уточнил, что в основном полиция пресекает правонарушения, совершаемые протестующими, в основном, в соответствии со статьями 19.1, 19.3, 20.2.2 КоАП России.

Ранее инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» компания «Технопарк» заявила, что работы на станции Шиес планируется завершить до 15 июня. При этом протестующих призвали не препятствовать проведению работ, поскольку это существенно влияет как на сроки их проведения, так и на безопасную эксплуатацию объектов железнодорожного транспорта.

Проект по созданию экотехнопарка «Шиес» для переработки или захоронения ТКО из Москвы и Подмосковья был утвержден властями Архангельской области в октябре прошлого года. Объект планируется построить близ одноименной железнодорожной станции, которая расположена на удалении от населенных пунктов.

Против строительства «Шиеса» выступили жители крупных городов области и близлежащих населенных пунктов соседней Коми. С октября 2018-го они проводят акции протеста против создания экотехнопарка.

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