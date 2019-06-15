Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Первый этап инженерной подготовки территории экотехнопарка «Шиес» завершен в полном соответствии с планом. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку. На данный момент загружены 15 платформ, остальные будут отправлены в ближайшую неделю.

Уточняется, что на станции Шиес завершены работы по отсыпке откосов железнодорожных путей песчано-гравийной смесью и работы по ограждению территории, которые также являются частью первого этапа.

Генеральный директор инвестора проекта ООО «Технопарк» Евгений Пеняев отметил, что вывоз техники можно будет наблюдать в онлайн-трансляции на сайте парка. «Нами подготовлено все для последующих изысканий, экспертиз и общественных слушаний. Мы готовы к любым проверкам», — добавил он.

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