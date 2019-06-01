Сгорел дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка «Шиес»

В поселке Урдома Архангельской области сгорел дом соучредителя Фонда развития Ленского района Сергея Литвинова. Пожар случился также в опорном пункте полиции, сообщили «Ленте.ру» местные жители.

Ранее Литвинов вместе с инвестором экотехнопарка «Шиес» открыл в Яренске информационный центр, посвященный будущему проекту. В нем прошла встреча с местными жителями.

Недалеко от станции Шиес планируется создать одноименный экотехнопарк для переработки или захоронения отходов из Москвы и Подмосковья. С октября 2018 года жители Архангельской области и соседней Республики Коми проводят акции против проекта. Активисты демонтировали металлический забор вокруг стройплощадки. Президент Владимир Путин, комментируя вопрос о строительстве объекта в Шиесе, заявил, что решения о вывозе мусора в те или иные регионы не могут приниматься во вред жителям этих субъектов.

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