Футбольных фанатов заподозрили в подготовке провокации против полигона в Шиесе

Сотрудники полиции сняли с поезда «Москва — Воркута» футбольных фанатов, которых направлялись на станцию Шиес в Архангельской области. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на источники в управлении МВД на транспорте.

По данным ведомства, в ночь на 2 июня около ста человек планируют устроить провокацию в связи со строительством полигона на станции Шиес. Помимо футбольных фанатов туда направляются члены организаций «Нация и Свобода» и народного ополчения имени Минина и Пожарского (обе организации запрещены в России).

Как утверждает Telegram-канал «Караульный», в беспорядках примут участие около трехсот человек. В регионе готовится серия провокаций, первая из которых пройдет в ночь на 2 июня.

Ранее стало известно, что в поселке Урдома Архангельской области сгорел дом соучредителя Фонда развития Ленского района Сергея Литвинова. Литвинов вместе с инвестором экотехнопарка «Шиес» открыл в Яренске информационный центр, посвященный будущему проекту. Пожар случился также в опорном пункте полиции.

Проект по созданию экотехнопарка «Шиес» для переработки или захоронения ТКО из Москвы и Подмосковья был утвержден властями Архангельской области в октябре прошлого года. Объект планируется построить близ одноименной железнодорожной станции, которая расположена на удалении от населенных пунктов.

Против строительства «Шиеса» выступили жители крупных городов области и близлежащих населенных пунктов соседней Коми. С октября 2018-го они проводят акции протеста против создания экотехнопарка.

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