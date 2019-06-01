Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
13 пассажиров пострадали после столкновения поезда и грузовика на юге России
Ветеран «Ливерпуля» ночевал с бездомными ради финала ЛЧ
Число пострадавших после взрывов в Дзержинске превысило 80 человек
Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка
Велогонщик набросился на фаната во время гонки
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Петербурге
Вор в законе устроил в колонии банкет под лозунгом «Жизнь ворам!»
Среди московских бездомных нашли шведскую писательницу-фантаста
Новости партнеров

Футбольных фанатов заподозрили в подготовке провокации против полигона в Шиесе

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники полиции сняли с поезда «Москва — Воркута» футбольных фанатов, которых направлялись на станцию Шиес в Архангельской области. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на источники в управлении МВД на транспорте.

По данным ведомства, в ночь на 2 июня около ста человек планируют устроить провокацию в связи со строительством полигона на станции Шиес. Помимо футбольных фанатов туда направляются члены организаций «Нация и Свобода» и народного ополчения имени Минина и Пожарского (обе организации запрещены в России).

Как утверждает Telegram-канал «Караульный», в беспорядках примут участие около трехсот человек. В регионе готовится серия провокаций, первая из которых пройдет в ночь на 2 июня.

Ранее стало известно, что в поселке Урдома Архангельской области сгорел дом соучредителя Фонда развития Ленского района Сергея Литвинова. Литвинов вместе с инвестором экотехнопарка «Шиес» открыл в Яренске информационный центр, посвященный будущему проекту. Пожар случился также в опорном пункте полиции.

Проект по созданию экотехнопарка «Шиес» для переработки или захоронения ТКО из Москвы и Подмосковья был утвержден властями Архангельской области в октябре прошлого года. Объект планируется построить близ одноименной железнодорожной станции, которая расположена на удалении от населенных пунктов.

Против строительства «Шиеса» выступили жители крупных городов области и близлежащих населенных пунктов соседней Коми. С октября 2018-го они проводят акции протеста против создания экотехнопарка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полиция сняла с поезда футбольных фанатов, направлявшихся на Шиес
Протестующие против полигона в Архангельской области оказались москвичами
Сгорел дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка «Шиес»
Путин прокомментировал строительство полигона для московского мусора на Севере
Другие материалы рубрики
Россия00:0230 мая

«Это как от рака лечиться»

«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
19:25 1 июня

Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

19:15 1 июня

Хакеры атаковали ЕГЭ

19:56 1 июня

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Петербурге

Россия00:0424 мая

«Циничный, двуличный, апатичный»

Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
18:05 1 июня

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43

18:46 1 июня

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске выросло почти вдвое

18:25 1 июня

Стал известен масштаб разрушений после взрывов в Дзержинске

Россия00:0131 мая

«Застой и стабильность — это одно и то же»

Эпоха застоя кончилась 35 лет назад. Был ли у советской власти шанс сохранить СССР?
13:13 1 июня

Российским детям раздали автоматы и бронежилеты

19:33 1 июня

Медведев вступился за СНГ

16:49 1 июня

Пассажирский поезд протаранил грузовик и загорелся в Адыгее

Россия
Выросло число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Раненые и пропавшие без вести: подробности ЧП на оборонном заводе
«Это как от рака лечиться»
«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
«Застой и стабильность — это одно и то же»
Эпоха застоя кончилась 35 лет назад. Был ли у советской власти шанс сохранить СССР?
Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Петербурге
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43
Число пострадавших после взрывов в Дзержинске выросло почти вдвое
Все материалы
Мир
«Их бьют, насилуют и унижают в любое время»
 
Япония решила повременить с мирным договором с Россией
Дружба в эпоху перемен
Китай и Россия готовы стать друзьями навеки. Что им мешает?
Россия расширит черный список европейцев
Отца президента Конго торжественно похоронят через два года после смерти
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
Мигранты в Германии восстали
Все материалы
Бывший СССР
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленского позвали на встречу с Трампом
Украина нашла способ мотивировать военных перед боями
Украинскому газопроводу предрекли судьбу «груды металлолома»
Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка
Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
Китай выбрал жертву для мести за Huawei
Украина осталась без российского топлива
«Аэрофлот» станет летать в Марсель
Иностранцы снова пожаловались на российские суды
Россия пострадала от торговой войны
Легендарный инвестор установил рекорд
Все материалы
Силовые структуры
Последняя кровь
Как одна из самых жестоких ОПГ России убивала бизнесменов, чиновников и свидетелей
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
«Он стал по очереди ломать ему пальцы»
Как лидер одной из самых жестоких банд России зарабатывал миллионы и лично убивал врагов
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Вор в законе устроил в колонии банкет под лозунгом «Жизнь ворам!»
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Возбуждено уголовное дело после взрывов на заводе в Дзержинске
Все материалы
Наука и техника
Все еще магия
Чем закончилась «тихая революция» Apple: AirPods 2
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Появилось видео испытаний новейшего Ту-22М3М
Apple намерена отказаться от iTunes
Назван новый способ предотвратить диабет и инсульт
Раскрыта причина смертельно опасных заболеваний сердца
Все материалы
Спорт
«Я видел много матчей, но такого не припомню»
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов
Велогонщик набросился на фаната во время гонки
Ветеран «Ливерпуля» ночевал с бездомными ради финала ЛЧ
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Юные хоккеисты скрестили клюшки
Как турнир EuroChem Cup снискал славу «детского чемпионата мира по хоккею»
Все материалы
Культура
Владимир Маяковский и Лиля БрикМои борьба, тюрьма и чертовщина
13 лучших книг лета: биография Лили Брик, двухтомник Мураками и Стивен Фрай
«Это было мучительное многодневное испытание»
Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
Tyler The CreatorГлавная музыка месяца
Тайлер страдает, Виталик танцует, Америка горит
Запрет мэра вынудил Волочкову выступать бесплатно
Буду погибать пожилым
Война с мертвецами, мафией и мужчинами — главные сериалы месяца
У Кремля задержали протестовавшего «против системы Станиславского» активиста
Пригожин высказался о бесплатном концерте Волочковой в Анапе
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Twitter обвинили в снижении успеваемости студентов
На Алсу потребовали завести уголовное дело в связи со скандалом на «Голосе»
Названы худшие антивирусы
Все материалы
Ценности
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Россиянам предложили комплект Aston Martin за 762 миллиона рублей
Самую молодую миллиардершу в мире раскритиковали за неправильное умывание
Неприличная надпись на футболке трехлетней девочки рассмешила пользователей сети
Ferrari показала самый мощный дорожный автомобиль в своей истории
Все материалы
Путешествия
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Тут над смертью смеются до колик»
Как россиянин очутился в самом опасном месте планеты и смог выжить
Лопнувшее в ресторане турецкого отеля стекло покалечило российскую девочку
SEA Company займется продвижением гостиницы в чеховском стиле в Москве
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Толпа туристов столкнула пожилую пассажирку с лестницы в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Джордан Адлард-Роджерс«Я больше не грязный секрет»
Тайный сын аристократа рос среди бродяг. После смерти отца он добился правды и денег
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лиат и ШираПапа с того света
Он очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
Умер избежавший наказания за убийство жены аристократ
Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне
Старушка игнорировала звонки с незнакомых номеров и чуть не лишилась приза
Американец женился на собственной дочери и попал за решетку
Все материалы
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Лучший тюнинг месяца
8 самых ярких доработанных автомобилей мая
Браво, Bravo!
История маленького концепта Lamborghini, предвосхитившего Gallardo
Если бы известные спорткары были среднемоторными
Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями
Lada Granta станет 350-сильным ралли-каром
Две модели Infiniti ушли с российского рынка
Электрический Mini отбуксировал грузовой Boeing
Все материалы
Дом
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Москва заняла второе место в мире по росту цен на дорогое жилье
Ночь в московской коммуналке оценили в 37 тысяч рублей
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Российские дома предложили переделать ради безопасности детей
Все материалы