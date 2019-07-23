Путин сделал поручение по размещению отходов в районе станции «Шиес»

Президент России Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение населения в вопросе о строительстве объекта размещения твердых отходов в районе станции «Шиес» и доложить до 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 23 июля.

19 июня инвестор технопарка «Шиес» сообщил о готовности принимать и размещать на территории экотехнопарка мусор со всего Ленского района Архангельской области.

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