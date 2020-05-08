Московские власти зафиксировали рост сбора вторсырья

После введения с января 2020 года в столице системы раздельного накопления отходов собираемость вторичных ресурсов заметно выросла. По данным департамента ЖКХ, в первом квартале текущего года объем вторсырья, направляемого на переработку, увеличился на 71 процент. Подобная динамика, по оценкам городских властей, сохранится и в будущем.

По данным московских коммунальщиков, за первые три месяца в Москве было собрано и отправлено для переработки и повторного использования 216 тысяч тонн материальных ресурсов. В первом квартале 2019 года эта цифра составляла всего 126 тысяч тонн, отметили в мэрии, добавив, что высокий результат стал в том числе и заслугой москвичей, которые ответственно относятся к вопросу раздельного сбора мусора.

«Потоки отходов строго контролируются, в рамках долгосрочных госконтрактов ведется учет вторичных материальных ресурсов, выделяемых из синих и серых контейнеров», — отметили в пресс-службе городского департамента ЖКХ.

К январю во всех столичных дворах и у объектов соцсферы было оборудовано более 22 тысяч площадок, на которых установлены 60 тысяч брендированных контейнеров. Синие контейнеры предназначены для вторсырья (металл, картон, стекло, пластик и так далее), серые — для пищевых и загрязненных отходов.

Пандемия коронавируса, обрушившаяся на Россию в начале весны, не смогла затормозить реализацию программы. Более того, благодаря появившемуся на самоизоляции свободному времени миллионы москвичей получили дополнительную возможность потратить несколько минут на сортировку собственного мусора. Так что в коммунальных службах города смотрят в будущее с оптимизмом. Там уже подсчитали, что по итогам 2020 года, при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти Москва сможет отправить на переработку порядка 870 тысяч тонн вторсырья.

А это значит, что в обращение вернутся ценные материалы, поток отходов на полигоны сократится, и в выигрыше, в конечном итоге, окажутся природа и сами москвичи.