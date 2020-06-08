Застрявшая во Вьетнаме россиянка родила ребенка в разгар пандемии коронавируса

Жительница Челябинска, застрявшая во Вьетнаме в разгар пандемии коронавируса, родила ребенка. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает Znak.com.

Муж россиянки рассказал агентству, что они с женой отправились в путешествие по Юго-Восточной Азии до пандемии и не смогли вылететь домой ни на регулярных, ни на эвакуационных рейсах. Супруги хотят вернуться в Россию и «готовы пройти обсервацию в любом городе», потому что в июне у них заканчиваются визы.

«Ситуация осложняется тем, что у нас ребенок. Чтобы выехать, нам нужно поставить штамп в его паспорт, он ставится пять дней, а сказать, что завтра вылет, могут в любой момент», — отметил застрявший турист.

По словам челябинца, последний самолет на родину был 12 мая, с тех пор вариантов выбраться из Вьетнама не было. Часть россиян смогут улететь на вывозном рейсе до Москвы и Ростова 14 июня, однако жителей уральских регионов на него не регистрируют.

«Регистрация закончилась за несколько часов, брали только жителей Москвы, Питера, Ростова и смежных областей. Жителям Урала или Сибири регистрироваться было нельзя», — пояснил он.

Мужчина добавил, что уже обратился во все возможные инстанции, в том числе к губернатору региона и в консульство. По его словам, застрявшие во Вьетнаме жители Урала и Сибири уже объединились, посчитались и выяснили, что их «хватит на целый отдельный рейс».

Ранее сообщалось, что застрявшая в Малайзии россиянка родила ребенка на улице, не дождавшись эвакуационного рейса на родину. Супруги обращались в консульство, но сотрудники, по их словам, не оказали им помощи.

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