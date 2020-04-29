Застрявшая в Малайзии россиянка родила ребенка на улице, не дождавшись эвакуационного рейса на родину. Об этом «Ленте.ру» рассказал супруг женщины Евгений.

Пара отправились отдыхать в октябре, когда Наталья находилась на раннем сроке беременности: супруги давно мечтали о путешествии и решили исполнить задумку до появления ребенка. Они планировали провести зиму в Юго-Восточной Азии и вернуться домой в марте. Последним городом должен был стать тайский Пхукет, где у семьи был знакомый врач, пообещавший осмотреть женщину перед долгим перелетом на родину.

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Однако пандемия коронавируса внесла в путешествие коррективы: в марте пара застряла в Малайзии и обратилась за помощью в посольство.

«Сначала мы не могли вылететь в Россию, потому что стоимость билетов подскочила до ста тысяч рублей, а потом границы вообще закрыли. У нас заканчивались деньги, становилось страшно, и мы попросили о помощи. Консул сказал, что примет к сведению нашу ситуацию и пообещал внести в список на эвакуационный рейс», — рассказал Евгений.

В апреле супруги сами поехали в консульство в Куала-Лумпуре, описали свое бедственное положение и сказали, что хотели бы улететь домой. Там они столкнулись с негативом со стороны одной из сотрудниц, обвинившей туристку в «безответственности», поскольку та отправилась в путешествие беременной.

В тот же день пару поселили в отель, но семь дней спустя попросили выселиться и перевели в другой, с худшими условиями проживания и незаконченным ремонтом. Еще день спустя туристов снова попросили освободить номер, и консульство забронировало для них комнату в хостеле — но там пару просто не приняли, сославшись на крайний срок беременности женщины.

В результате россиянам пришлось ночевать прямо в приемной консульства, на предоставленных им раскладушках. В ту ночь у женщины начались схватки, и растерянные супруги решили пойти в первый отель, где можно было воспользоваться ванной комнатой или кнопкой экстренной помощи. Денег для вызова врачей у них не было.

«В отеле нам отказали, и пришлось идти на улицу, куда глаза глядят. Мы увидели заброшенный дом, перелезли через забор, и у жены начались роды. Отчаявшись получить помощь, мы заранее готовились к этому, смотрели видео в интернете, но и представить не могли, что все случится в чужом саду. Жена сначала держалась за дерево, затем за меня, и два часа спустя я взял на руки своего ребенка. Он кричал и смотрел на меня своими большими глазами, и я заплакал, мы с женой оба плакали», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

После этого супруги проникли в дом, чтобы воспользоваться ванной, и прожили там несколько дней, а затем обратились в полицейский участок, чтобы сообщить о рождении ребенка без участия медицинских работников и заполнить соответствующий документ. Сотрудники консульства, по словам Евгения, так и не предложили им помощи.

«Единственными, кто нам помогал, были местные полицейские. Они действительно вошли в наше положение: привозили нам еду и памперсы, давали денег и даже помогали добраться до консульства, когда жене было тяжело ходить по городу с большим животом», — рассказал Евгений.

В ближайшее время супруги собираются обратиться в местный муниципалитет, чтобы решить вопрос с получением свидетельства о рождении ребенка, и надеются на содействие малазийских властей.

Россияне успели получить поддержку местного населения, благодаря видеороликам о них, снятых местным YouTube-блогером. Блогер помог Евгению устроиться грузчиком, и теперь он работает, чтобы иметь возможность прокормить семью. Кроме того, решился вопрос с жилищем: семье разрешили на время остаться в уже занятом ими доме.

Супруги надеются попасть на борт вывозного рейса, чтобы вернуться в Архангельск, где их ждут родители и старший сын, который пока видел брата только на фотографиях. Правда, дата этого рейса пока так и остается неизвестной.

По данным Росавиации, в период с 20 марта по 26 апреля из-за границы вернулись 172 тысячи россиян. Около 50 тысяч туристов, застрявших в разных странах из-за распространения коронавируса и сокращения авиаперевозок, все еще ожидают возвращения на родину.

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