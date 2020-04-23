Подсчитано число ожидающих возвращения на родину из-за границы россиян

Примерно 50 тысяч российских туристов, застрявших за границей из-за распространения коронавируса и сокращения авиаперевозок, ожидают возвращения на родину. Такую информацию публикует ТАСС со ссылкой на источник, близкий к процессу организации вывозных рейсов.

Уточняется, что больше всего российских путешественников, рассчитывающих на возвращение домой, насчитывается в Таиланде, Индии и США. Собеседник агентства также отметил, что рост количества людей, ожидающих вывозных рейсов, связан с увеличением анкет на портале госуслуг.

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Как пишет ТАСС, ранее был сформирован график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа до 27 апреля. Согласно ему, на ближайшее время запланированы вылеты из Бангкока, Денпасара, Пхукета, Гоа. По данным Минтранса, с 20 марта по 21 апреля в Россию удалось вернуть более 170 тысяч граждан.

7 апреля Минтранс России также опубликовал правила вывоза россиян из зарубежных стран. Так, на вывозные рейсы из-за границы могут претендовать только те туристы, которые выехали из страны после 1 января 2020 года. Если у желающего вернуться домой имеется билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс от 200 до 400 евро. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатной.

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